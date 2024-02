Lubuskie ma jeden najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Niewielu wie o tym miejscu. Tu czas stoi w miejscu

To niezwykłe miejsce w każdym calu! Bardzo klimatyczne, wprawiające w zadumę, tajemnicze. Opactwo augustiańskie w Żaganiu jest jednym z najwspanialszych zabytków sakralnych w Polsce. Nie, wcale nie przesadzamy! W 2011 zostało uznane za pomnik historii. Po kolei odwiedzamy gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP, klasztor, oglądamy konwikt i dormitorium, gdzie czas już od dawna stoi w miejscu.

Augustianie zostali sprowadzeni do Żagania z Nowogrodu Bobrzańskiego pod koniec XIII w. Kilka lat później otrzymali na siedzibę zamek. Książę zbudował nową warownię. W XIV w. powstało właściwe założenie klasztorne. Za czasów opata Ludolfa wzniesiono kaplicę św. Anny i bibliotekę w skrzydle wschodnim. W połowie XVI w. rozbudowano klasztor w duchu renesansu. Po wielkim pożarze w 1730 r. część obiektów rozebrano, rozbudowano skrzydła północne i zachodnie, które następnie przebudowano na szkołę nowicjatu i konwikt...

Świątynia wypełniona sztuką spod ręki mistrzów i sarkofag

Najlepiej znanym obiektem opactwa jest świątynia, największa w diecezji - nawa długości 41 metrów, prezbiterium 27. Z jednej strony wysmakowana kompozycja przestrzeni, w której połączono w mistrzowski sposób gotyk z barokiem. Do tego wyposażenie sztukatorsko-malarskie, które wyszło spod ręki mistrzów. Na dodatek stalle z 1695 r. oraz XVI-wieczny ołtarz Św. Trójcy i prospekt organowy Caspariniego... Podczas ślubu wnuczki Doroty Talleyrand na organach żagańskiego kościoła grał sam Franciszek Liszt. Długo można wymieniać. W świątyni znajduje się także imponujący gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV. Pierwszy fresk przedstawia alegorię Kościoła, który wyobrażono jako niewiastę siedzącą na tronie. Drugi to apoteoza zgromadzenia oddającego hołd Trójcy Świętej. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska Podziwiamy obrazy mistrzów, freski, sklepienia. Jednak tutaj należy także słuchać. Nie, nie tylko niezwykłych opowieści o augustianach i władcach. Akustyka w tym miejscu powala.

Biblioteka - jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w Polsce

Pamiętacie reklamę jednego z banków, w którym w głównej roli występują dwa efektowne wnętrza - pokryte freskami korytarz i biblioteka? Tak, te cudeńka znajdują się w żagańskim opactwie. Pierwsze to Korytarz Opatów, drugie to słynna biblioteka, bodaj najwspanialsze i najbardziej klimatyczne wnętrze w regionie. Słynna biblioteka opactwa augustiańskiego to jedno z najwspanialszych i najbardziej klimatycznych wnętrze w całej Polsce. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska Początkowo książki, a raczej manuskrypty i dokumenty, przechowywano w zakrystii, później (XIV wiek) w specjalnej szafie bibliotecznej, w końcu dla imponującego już zbioru zbudowano specjalne pomieszczenie na piętrze skrzydła wschodniego. Zdawało się, że wielki pożar w 1730 roku położył jej kres. Jednak właśnie przebudowie zawdzięczamy jej obecny wygląd w barokowym stylu. Składa się z dwóch pomieszczeń, przykrytych spłaszczonymi kopułami ozdobionymi freskami Georga Wilhelma Neunhertza.

W jednym możemy rozpoznać alegorię Kościoła Zwycięskiego, w drugim adorację Świętej Trójcy przez kanoników reguły świętego Augustyna. Fenomenem jest, że - niestety, z wyjątkiem ksiąg - biblioteka zachowała się niemal w nienaruszonym, oryginalnym stanie. Znajdziemy tutaj zdobione snycersko stylowe regały, a nawet dwa unikalne globusy z około 1640 roku. Jeden przedstawia Ziemię, drugi niebo, a raczej gwiazdozbiory. Powstały w niderlandzkim warsztacie Bleau’a. Dwie rzeczy są w nich niesamowite. Po pierwsze ten tak precyzyjny obraz świata wykonano w XVIII wieku. Po drugie Ziemię i niebo namalowano na skórze. Wnętrze jest tak stylowe, że trudno oderwać od niego wzrok. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska Żagańska biblioteka klasztorna od XV wieku należała do najsłynniejszych na Śląsku. Znane było tutejsze skryptorium, w którym pracowali wybitni iluminatorzy, jak Henryk z Gubina czy Marcin z Roudnic. Po sekularyzacji najcenniejsze dzieła, w tym kronika klasztoru, inkunabuły i starodruki, przejęła Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Mowa o 800 rękopisach i 250 inkunabułach, z których do dziś przetrwało 516. Mimo tych strat to i tak największy zbiór rękopisów w Polsce. Znaczna część księgozbioru znajduje się ponadto w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze jako depozyt, ale i tak na półkach klasztornej biblioteki można znaleźć ponad 2 tysiące starych druków... Na początku w klasztorze księgi przechowywano w zakrystii. Salę biblioteczną stworzono za czasów opata Hermana (1347 - 1351). Utworzył on fundację, która wspomagała zakup książek dla konwentu. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Akustyka pozwala rozmawiać ze sobą szeptem

I wróćmy do dźwięków. Wnętrze biblioteki słynie z doskonałej akustyki dzięki odpowiednio ukształtowanemu sklepieniu. Jest ono jednym z nielicznych znanych na świecie tak zwanych sklepień szeptanych. Skąd ta nazwa? Szeptem mogą ze sobą rozmawiać osoby znajdujące się nawet w przeciwległych kątach pomieszczenia. To zdecydowanie nie jest miejsce dla plotkarzy.

Wnętrze biblioteki słynie z doskonałej akustyki dzięki odpowiednio ukształtowanemu sklepieniu. Jest ono jednym z nielicznych znanych na świecie tak zwanych sklepień szeptanych. Tak, ta biblioteka ma niezwykły klimat. I to nie tylko w przenośni. Dzięki podłodze z płyt piaskowca i kostek z drewna jesionowego to pomieszczenie „oddycha”, zapewniając odpowiednie powietrze, atmosferę dla księgozbioru. Nie czuć typowego bibliotecznego zaduchu. Nad wejście do biblioteki znajduje się dwuwiersz: "Ta brama stoi otworem dla tych, którzy chcą poznać naukę. Tutaj ci, którzy zeszli z tego świata, uczą nas milczącym głosem". Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska I tak wędrujemy zakamarkami opactwa i co krok nowa historia. W wieży było obserwatorium i jedna z pierwszych stacji meteorologicznych, a te małe drzwiczki to karcer dla niepokornych zakonników, a tutaj leży książę, który chciał, aby w ramach pokuty po śmierci deptali po nim mnisi...

Freski, które musisz zobaczyć

Pierwszy fresk przedstawia alegorię Kościoła, który wyobrażono jako niewiastę siedzącą na tronie. Obok personifikacje astronomii, sztuki, malarstwa, rzeźby, handlu i żeglarstwa. Drugi to apoteoza zgromadzenia oddającego hołd Trójcy Świętej. W centrum z obłoków wyłaniają się postacie Boga Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego. Poniżej przedstawieni zostali śś. Piotr i Paweł. Artysta umieścił ponadto postacie Adama i Ewy oraz personifikacje Wiary, Nadziei i Miłości. Obok widnieje św. Augustyn. Znaczna część księgozbioru znajduje się w Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze jako depozyt, ale i tak na półkach klasztornej biblioteki można znaleźć ponad 2 tysiące starych druków... Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Zakon Św. Augustyna

Zgromadzenie zakonne powstałe 1 marca 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot eremickich, które żyły według reguły świętego Augustyna z Hippony. Zakon augustianów jest zaliczany do zakonów żebrzących. Ubiorem jest czarny habit z kapturem i skórzanym pasem. Do Polski w jej ówczesnych granicach (konkretnie do Krakowa) zostali sprowadzeni z Czech w 1342 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Samodzielna polska prowincja zakonna powstała 6 lipca 1547 roku.

Kasata Zakonu

W 1810 r., w wyniku edyktu króla Prus Fryderyka Wilhelma III, nastąpiła kasata zakonu. Pruska administracja przeprowadziła podział zbiorów bibliotecznych i dokumentów archiwalnych zabierając najcenniejsze z nich do Wrocławia. Budynek szkoły nowicjatu zajęty został przez sąd ziemski. W 1883 r. Zamontowano nowy zegar na wieży kościoła. Nawiasem mówiąc, w wieży tej działała jedna z pierwszych stacji meteorologicznych. Słynna biblioteka opactwa augustiańskiego to jedno z najwspanialszych i najbardziej klimatycznych wnętrze w całej Polsce. Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Zakonnicy św. Augustyna rozwijali nasz region

Zakonnicy reguły św. Augustyna przybyli na teren księstwa żagańskiego w roku 1217. Zakon został sprowadzony za sprawą Henryka Brodatego na prośbę jego żony Jadwigi do Nowogrodu Bobrzańskiego. Zakonnicy przebywali w Nowogrodzie do 1284 r., kiedy to przeniesiono ich do Żagania. Bracia augustianie otrzymali od księcia Przemka I kościół parafialny. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto za czasów opata Jana I (1311- 1316). Powstały wtedy dwa pomieszczenia: kaplica klasztorna i dormitorium. W późniejszym etapie powstały inne budynki gospodarcze klasztoru: dom opata, kuchnia, jadalnia letnia i zimowa. Za rządów opata Jana II powstała latryna usytuowana nad fosą i pracownia krawiecka. Pod koniec XVIII wieku klasztor posiadał 18 wsi w całości, 2 częściowo oraz 10 folwarków.

Zwiedzenia klasztoru - ważne informacje

Zwiedzać klasztor mogą zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby prywatne. Zwiedzanie z przewodnikiem jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się.

Zwiedzanie „Zespołu Poaugustiańskiego” wraz z biblioteką

Zwiedzanie dostępne tylko z przewodnikiem w sezonie: 1.05 - 30.09: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00

soboty – 10.00, 12.00

niedziela – 9.00, 14.00 Zwiedzanie w święta i poza sezonem: W święta zwiedzanie jest niemożliwe.

Poza sezonem – zwiedzanie możliwe po uprzednim umówieniu terminu i godziny zwiedzania – tel. 609 821 170 lub 68 444 31 10.

Grupy zorganizowane – godziny zwiedzania dostosowane do wcześniejszej rezerwacji – tel. 609 821 170 lub 68 444 31 10.

Zwiedzanie „Zespołu Poaugustiańskiego” - cennik

turyści indywidualni – 20 zł/os.

dzieci szkolne – 10 zł/os.

seniorzy – 15 zł/os

grupy zorganizowane – 15 zł/os + usługa przewodnicka 150 zł

dzieci przedszkolne – 5 zł/os

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jak dojechać? - mapa

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętrzej Maryi Panny oraz Zespół Poaugustiański znajdują się w Żaganiu przy Pl. Klasztornym 2.

Parafia i ks. Proboszcz: tel. 68 444 31 10

Dyżurny i ks. Wikariusze: tel. 68 444 31 14

