Lubuskie. Ognisty Ratownik - Gorąca Krew. Strażacy oddali blisko 600 litrów krwi. Które jednostki wiodą prym?

Oddają krew i ratują innym życie. Co teraz zrobili? [ZDJĘCIA]

Komisja (Jan Kowalczyk, Krzysztof Piwowarczyk, Bogusława Fediuk-Pelińska) składa serdecznie podziękowania wszystkim strażakom i organizatorom uczestniczącym w ogólnopolskim programie PCK „Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2020.”. Mimo tak trudnej sytuacji związanej z pandemią.

- Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze i z Oddziałów Terenowych za sprawne pobieranie krwi podczas realizacji programu - podkreśla Bogusława Fediuk - Pelińska i apeluje do wszystkich, by oddali krew. Zbliżają się wakacje, jak zawsze tej krwi będzie potrzebne dużo więcej niż w pozostałych miesiącach roku.

