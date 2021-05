Lubuskie. Poszukiwania nastolatków trwają. Trop ma prowadzić do wału nad Odrą w okolicy miejscowości Ledno

We wtorkowy poranek zielonogórska policja wystosowała do mediów pilny komunikat. Chodzi o dwóch nastolatków, którzy zaginęli w poniedziałek, 10 maja. To Filip Pasiewicz w wieku 13 lat i Marek Gawryszak w wieku 15 lat.

Dziesiątki policjantów i strażaków szukają chłopców

W rejonie poszukiwań jest nasz reporter. Relacjonuje, że w Lednie i okolicy widać wiele wozów policji i straży pożarnej. Do akcji zaangażowane duże siły obu tych służb. - Do akcji wyruszyliśmy 33 minuty po północy z poniedziałku na wtorek. Na miejscu w szczytowym momencie było 13 zastępów strażaków. Dojechała też grupa ratownictwa wodnego z Nowej Soli, która wspólnie z grupą z Zielonej Góry prowadzi poszukiwania na rzece. To duże siły i środki. Na miejscu cały czas pracuje około 40 strażaków. Są tu też strażacy z OSP Jarogniewice. To jednostka poszukiwawcza z odpowiednim sprzętem i przeszkolonymi psami. Jednak żadnych śladów poszukiwanych chłopców jeszcze nie znaleźliśmy - relacjonuje nam st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze. Poszukiwania nie są łatwe. Przeczesywane są m.in. okolice Odry, brzegi i nurt rzeki. Wysoki stan wody znacznie jednak utrudnia te działania. Strażacy używają quada, żeby poruszać się po trudnym, podmokłym terenie.