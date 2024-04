Suza - najmłodsza funkcjonariuszka zielonogórskiej policji na czterech łapach ma za sobą pierwszą akcję. Przeszła ponad 30 km!

To jedyna taka funkcjonariuszka policji na czterech łapach. Mowa o suczce Suza, której oficjalne imię służbowe to Sosna - jest to Pointer z grupy wyżłów.

- Ta rasa psów myśliwskich charakteryzuje się bardzo dobrym węchem oraz umiejętnościami dobrej współpracy ze swoim opiekunem. Suza jako pierwszy pies w garnizonie lubuskim została wyszkolona do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. To ważne zadanie odzwierciedla szczególne motto grupy tej przewodników oraz psów służbowych: „Aby przeszli na drugą stronę”, umieszczone na naszywkach na mundury policjantów oraz szelkach psów. Naszywka w swojej symbolice odwołuje się do mitycznego Charona, który przewoził zmarłych na „drugą stronę”. To jest właśnie cel pracy tych szczególnych psów – pomoc w zakończeniu spraw i udzielenie odpowiedzi rodzinie oraz śledczym co stało się z poszukiwaną osobą - wyjaśnia podinsp. Barska.