Lubuskie. Walentynki nadchodzą wielkimi krokami. Gdzie na romantyczny spacer we dwoje? Te miejsca są blisko! Joanna Niedziela

Park Narodowy Ujście Warty Park powstał w 2001 roku, a jego tereny rozciągają się na ponad 8 tysięcy hektarów. To idealne miejsce na długi spacer wśród mokradeł, trzęsawisk, łąk i pastwisk. Park leży tuż przy granicy z Niemcami w powiatach: gorzowskim, słubickim i sulęcińskim. W granicach Parku znajdują się tereny 4 gmin: Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Słońsk i Górzyca. Przez środek Parku Narodowego przepływa Warta, która dzieli go na dwie części. Tereny są płaskie, otwarte i porośnięte niską roślinnością. Ten podmokły teren to wyjątkowe miejsce, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zaskakujące są także wahania poziomu wody, które potrafią się zmieniać na przestrzeni tygodni, dlatego przed przyjazdem warto sprawdzić aktualności na stronie internetowej i upewnić się, że interesująca nas trasa nie została zamknięta właśnie z powodu zbyt wysokiego poziomu wody.

Wspólny spacer to doskonały pomysł na jedną z walentynkowych atrakcji. Miejsca pełne uroku stwarzają romantyczną atmosferę, zachęcają do rozmów i skupienia się jedynie na tym, co „tu i teraz”, a takich z pewnością w Lubuskiem nie brakuje. Sprawdź nasze propozycje na krótką, romantyczną wycieczkę. Odkryj to, co najlepszego oferuje województwo lubuskie. Te miejsca są blisko!