Lubuszanie chcą się szczepić! Kolejka w Gorzowie sięgała kilkuset metrów. Tłumy przybyły, żeby zaszczepić się przeciw COVID-19 - zdjęcia

Od 1 do 3 maja 2021 w specjalnym punkcie szczepień w Parku Górczyńskim w Gorzowie Wielkopolskim można się zaszczepić przeciw COVID-19. I to bez umawiania wizyty! Wystarczy jedynie e-skierowanie.



W sobotni poranek około godziny 10 w kolejce do zaszczepienia się czekało już około trzystu osób. Wszyscy przybyli jeszcze przed otwarciem punktu szczepień, żeby zająć dobre miejsce. O tym, że mieszkańcy naszego regionu chcą się szczepić niech świadczą zdjęcia w naszej galerii przedstawiające m.in. kilkusetmetrową kolejkę.



„Zaszczep się w majówkę” jest to ogólnopolska akcja, która wystartowała za sprawą mobilnych punktów szczepień w województwach w całej Polsce! Przypomnijmy, że akcja trwa do poniedziałku, 3 maja.



