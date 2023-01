Lubuszanin bierze udział w poszukiwaniach Iwony Wieczorek przy Zatoce Sztuki. To Marcel Korkuś, najsłynniejszy polski płetwonurek (sndr)

Mieszkający w Żarach Marcel Korkuś jest jednym z najbardziej znanych, cenionych i doświadczonych nurków w całym kraju. Często bierze udział w poszukiwaniach osób zaginionych pod wodą. To właśnie on odnalazł m.in. po 24 latach ciało Joanny Gibner. Teraz śledczy poprosili go o wsparcie w poszukiwaniu ciała Iwony Wieczorek.