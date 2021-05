Pięć aut wyłowionych ze stawu w Drozdowie! Nie ma ich w rejestrach skradzionych pojazdów. Ich pochodzenie jest tajemnicze

- Woda to nie jest odpowiednie miejsce dla samochodów - podkreśla płetwonurek. - Na skutek procesów korozji zagrażają środowisku poprzez wyciek substancji ropopochodnych (paliwa i oleju). Jeśli samochody nie zostały skradzione, to do odpowiedzialności powinni zostać pociągnięci właściciele, którzy celowo je zatopili, powodując zagrożenie. Nie dochowali również właściwych procedur wyrejestrowania i utylizacji pojazdów. Ja ponownie powiadomiłem policję i teraz oni powinni ustalić właścicieli.