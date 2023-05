Majowe Spotkania Literackie w Żarach. Jeśli piszesz tylko do szuflady, pochwal się koniecznie swoją twórczością Aleksandra Łuczyńska

Już w najbliższa sobotę13 maja w parku przy żarskiej bibliotece Majowe Spotkania Literackie. To idealna okazja do tego, by pochwalić się swoją twórczością.