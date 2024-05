W Lesznie Górnym pod Szprotawą powstaje nowa hala sportowa!

Szprotawa inwestuje w swoje obiekty sportowe. Niedawno otwarto nowoczesną, lekką halę sportową "Olimpia" przy szprotawskim ogólniaku, prowadzonym przez gminę, a teraz rozpoczęła się budowa nowego obiektu w Lesznie Górnym.

- To, co chcemy docelowo osiągnąć to stworzenie komfortowych i dogodnych warunków lokalowych do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, jak również zajęć i zawodów sportowych. Nacisk na promocje zdrowia ma zwiększyć aktywność fizyczną uczniów oraz poprawę ich kondycji i zdrowia - podkreśla burmistrz Mirosław Gąsik.