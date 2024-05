Majówka 2024 w Lubuskiem. Szukasz pomysłu? Poznaj 10 propozycji na jednodniową wycieczkę z dzieckiem

W tym roku Święto Pracy wypada w środę, a obchodzone 3 maja Święto Konstytucji przypadnie w piątek. Jeśli zatem weźmiemy wolne w czwartek, będziemy mogli zaplanować urlop od środy do niedzieli włącznie.

Majówka 2024 z dziećmi

Wiosenna aura zachęca do wyjścia z domu i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jeżeli na co dzień brakuje wam czasu na wycieczki, podczas majówki możecie to nadrobić. Dzieci mają masę energii i uwielbiają bycie w ruchu. Dlatego warto wybierać miejsca, które pozwolą spożytkować ich energię.

Sprawdź nasze propozycje na jednodniową wycieczkę!