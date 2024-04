Niedawno było tu ogromne jezioro! Woda w Ujściu Warty opada, ale wciąż są utrudnienia

Było tam ogromne jezioro

Woda już opada i odsłania szlaki

Woda na terenie parku zaczęła już opadać i odsłoniła między innymi ścieżkę "Ptasim Szlakiem". Choć można już z niej korzystać to jednak na trasie są spore utrudnienia.

Można spacerować, ale trzeba uważać

Ze względu na bardzo zły stan techniczny zamknięty został łąkowy odcinek ścieżki "Olszynki", który prowadzi po drewnianej kładce. Poruszanie się po niej może być niebezpieczne i grozić uszkodzeniem ciała. Pozostała część ścieżki jest dostępna, ale nie można jej pokonać w formie pętli. Niedostępny jest również łąkowy odcinek ścieżki spacerowej "Torfianka". Można go ominąć Drogą Środkową.

W parku już wiosna na całego

Zalewanie parku przez wezbrane rzeki nie jest jednak niczym nowym. Jest on położony na terenach zalewowych i taka sytuacja ma tu miejsce nawet kilka razy w roku. W kilku minionych latach wody było jednak znacznie mniej, a to z powodu łagodnych zim i suszy. Tym razem turyści wyjątkowo długo nie mogli obserwować budzącej się do życia przyrody. W tym czasie trwał tam niezwykły i malowniczy spektakl, bo teren parku opuszczały ptaki, które w nim zimowały, a na miejscu pojawiali się skrzydlaci przybysze zwiastujący wiosnę. Obecnie na terenie parku można zobaczyć smukłe i wyprostowane sylwetki żurawi, które spacerują parami po łąkach. Pojawiły się też duże stada kaczek oraz gęsi, a także kormorany i czaple.

