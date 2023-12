Mali Gorzowiacy będą kolędować. Oto plan koncertów w Gorzowie

Kolędowanie Małych Gorzowiaków ma już kilkunastoletnią tradycję, a pomysł na wspólne z gorzowianami śpiewanie kolęd i pastorałek zrodził się przy okazji świątecznych spotkań zespołu. W trakcie trwającego już okresu Bożego Narodzenia zespół Mali Gorzowiacy da pięć koncertów. - Wcześniej planowaliśmy cztery występy w połowie stycznia, ale damy też dodatkowy koncert w Białym Kościółku – mówi nam Maria Szupiluk, która wraz z mężem Krzysztofem od wielu lat prowadzi zespół (istnieje on od 1981, działa przy Młodzieżowym Domu Kultury).

Pierwszy koncert już 30 grudnia

Pozostałe cztery koncerty – już z udziałem wszystkich grup - zostały zaplanowane na weekend 12-14 stycznia. Jak zostały one rozplanowane?

W piątek 12 stycznia Mali Gorzowiacy wystąpią w kościele św. Józefa przy ul. Brackiej, z którym od kilku lat sąsiadują. Koncert rozpocznie się po mszy zaplanowanej na 18.30.

W sobotę 13 stycznia, po wieczornej mszy odprawianej o 18.00, będzie z kolei koncert w katedrze.

W niedzielę 14 stycznia w planach są dwa występy. Mali Gorzowiacy najpierw zaśpiewają w kościele św. Maksymiliana Kolbe (róg Czereśniowej i Piłsudskiego) – będzie to po mszy o 13.30. Później przeniosą się do kościoła Pierwszych Męczenników Polski (ul. Pluty), gdzie wystąpią po mszy wieczornej o 18.00.