Maraton Gier Terenowych w Żarach. Około 150 uczestników ruszyło w miasto i rozwiązuje zagadki

Pierwszy Maraton Gier Terenowych w Żarach rozpoczął się w niedzielę 2 czerwca o godzinie 11.00. Zgłosiło się ok. 150 uczestników, ale nawet jeśli ktoś w niedzielę nie miał czasu, ma okazję grać każdego innego dnia. Wystarczy ściągnąć na telefon aplikację Quest i odnaleźć w niej gry terenowe z Żar. Jak podkreślają organizatorzy ze Stowarzyszenia Edukacja i Technika, to świetna okazja do nauki, poznawania swojego miasta, aktywnego spędzania czasu.