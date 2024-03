Marsz Zawsze Pier(w)si w Żarach. Do Zielonego Lasu wszedł tłum kobiet, każda ze swoją intencją. To kolejna, niesamowita akcja dla zdrowia

- Aktywność fizyczna, oprócz odżywiania i braku stresu, to są najistotniejsze rzeczy, jeśli chodzi o zmnieszjszenie ryzyka zachorowań na nowotwory. Jeśli ktoś z was już dziś czuje, że coś jest nie tak w organizmie, to badajcie się. Jeśli choroba jest rozpoznana odpowiednio wcześnie, jest większa szansa na jej wyleczenie - podkreślał obecny na rozpoczęciu akcji prof. dr hab. Paweł Murawa, znany chirurg i onkolog.

Marsz z dedykacją

- Moja bardzo dobra koleżanka, dziś już przyjaciółka zachorowała na nowotwór i odrzucała wszelką pomoc, nie chciała żadnego wsparcia - opowiada Monika Bondarenko - Dominiak, dyrektor przedszkola Chatka Puchatka i inicjatorka akcji. - Wtedy znalazłam bieg pod hasłem Zawsze Pier|(w)si, ale ja nie biegam, więc pomyślałam, że zrobimy marsz. Tak się zaczęło. Pierwszy marsz był dedykowany chorej przyjaciółce, nikt z uczestników akcji nawet nie wiedział, że to dla niej. Powiedziałam tylko, że chciałabym, żebyśmy my, kobiety zaczęły się badać, żeby zadedykować ten marsz sobie lub komuś. Ja dedykowałam go Gosi Kaczmarczyk. Na pierwszym marszu było 120 osób, czego się nie spodziewałam, podczas drugiego wspieraliśmy inną osobę, a na trzeci marsz Gosia była już z nami. To były łzy szczęścia.