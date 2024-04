PATRONAT GL Zbadaj się za darmo! W sobotę w Zielonej Górze wiosenny finał akcji Zdrowie pod kontrolą!

Jak podkreśla Dobrosława Kieres z IFMSA-Poland Oddział Zielona Góra, koordynator lokalny ds. zdrowia publicznego– co roku w ciągu ośmiu godzin akcji w galerii udaje się przeprowadzić ponad 1 300 badań. Warto więc skorzystać z okazji i sprawdzić stan swojego zdrowia. A będzie można np. zbadać wzrok, słuch, wykonać USG tarczycy, test na HIV, pomiar cukru czy ciśnienia tętniczego. W akcji wezmą udział nie tylko przyszli lekarze, ale także fizjoterapeuci czy ratownicy medyczni.

Zdrowie pod Kontrolą, czyli profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Zdrowie pod Kontrolą jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym dwa razy do roku. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa z zakresu zdrowia oraz profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Są one jednym z największych problemów zdrowotnych krajów wysoko rozwiniętych i szybko rozwijających się, w tym Polski. Należą do nich m.in. cukrzyca, nadwaga i otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory oraz, nowe w tym gronie pojęcie, niepłodności.