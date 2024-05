Mężczyzna kilka dni kradł kapsułki do zmywarki. Nie uwierzycie, co z nimi zrobił OPRAC.: Michał Korn

Mieszkaniec powiatu sulęcińskiego przez dwa dni przychodził do marketu, aby zaopatrzyć się w kapsułki do zmywarki. Albo miał sporo do zmywania, albo po prostu tak lubił te kapsułki. Szkoda tylko, że zamiast do kasy, wszystko od razu pakował do plecaka. Radość z zakupów? Nie w tym przypadku.