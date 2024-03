Mężczyzna stracił pieniądze metodą "na rulon". Lubuska policja ostrzega!

Pokrzywdzony stracił kilka tysięcy złotych

Mężczyzna wracał z pracy w Holandii autobusem. W portfelu miał sporą gotówkę w walucie euro. Gdy kierowca autokaru zatrzymał się na przerwę przy jednej z przygranicznych stacji paliw, mężczyzna wyszedł na zewnątrz. Po chwili podszedł do niego nieznany mężczyzna i zaczął spontanicznie rozmowę.

- Pokrzywdzony po wypaleniu papierosa pożegnał się i udał się w kierunku autokaru. Po chwili zauważył jak nieznajomy, z którym wcześniej rozmawiał, schyla się i coś podnosi, następnie macha plikiem pieniędzy. Powiedział pokrzywdzonemu, że chyba ktoś je zgubił i odciągnął go na bok. Wówczas do akcji wkroczył drugi oszust, który stwierdził, że ktoś ukradł mu pieniądze, on je rozpozna i kazał okazać gotówkę. Pokrzywdzony pokazywał portfel. W trakcie jego przeglądania, korzystając z nieuwagi pokrzywdzonego, sprawca podmienił banknoty euro na takie, które nie były środkiem płatniczym. Wykorzystał powstałe zamieszanie, awanturując się z drugim mężczyzną. Po wszystkim pokrzywdzony wsiadł do autokaru, a kiedy podczas podróży postanowił sprawdzić swoje banknoty, zorientował się, że został oszukany. W ten sposób stracił kilka tysięcy złotych - opisuje rzecznik lubuskiej policji.

Przeczytaj też: