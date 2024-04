Włamali się do domu w powiecie słubickim i ukradli sejf z bronią i gotówkę. Czterech mężczyzn trafiło do aresztu

Do słubickich policjantów trafiło zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w powiecie słubickim oraz kradzieży przytwierdzonego do podłogi i ściany sejfu - znajdowały się w nim różne jednostki broni myśliwskiej oraz 50 tysięcy złotych. Z domu zabrano także plecak myśliwski, w którym znajdowały się specjalistyczne noże, noktowizor, lornetki myśliwskie, termowizyjne – warte blisko 50 tysięcy złotych.

- Słubiccy kryminalni, którzy zajęli się tą sprawą, zebrali szereg szczegółowych informacji, a wnikliwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wytypowania osób, które mogły mieć związek z tym przestępstwem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim weszli do czterech mieszkań. W wyniku prowadzonych czynności policjanci zatrzymali do tej sprawy czterech mężczyzn, między innymi mieszkańca powiatu słubickiego w wieku 30 lat. Pozostali mężczyźni są w wieku 29, 35 i 47 lat. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli w jednym z mieszkań amunicję - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.