Kradł pieniądze z myjni samochodowych. Wpadł, bo zdradził go monitoring

Obrabiał myjnie samoobsługowe

Młody mężczyzna dokonał serii włamań do szaf urządzeń sterujących na bezobsługowych myjniach samochodowych w Iłowej. Do pierwszego zdarzenia doszło pod koniec marca, kiedy skradzione zostały dwie kasety z zawartością pieniędzy. Dwa dni później na innej myjni bezobsługowej ten sam mężczyzna usiłował włamać się do trzech szaf sterujących. Tym razem nie udało mu się ukraść pieniędzy, ale mocno uszkodził automaty myjni. Rabuś szybko wpadł w ręce policjantów, bo nagrał go monitoring. Okazało się, że na swoim koncie ma też inne przewinienia.