Mężczyzna wyrzucał śmieci w lesie. Nagrała go fotopułapka. Policja z Gubina, współpracując z nadleśnictwem Gubin, zatrzymała sprawcę

Policjanci gubińskiego komisariatu we współpracy z funkcjonariuszami Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Gubin poprzez wymianę informacji i wspólne działania, reagują na wszelkie wykroczenia naruszające dobro natury.

Na początku kwietnia strażnicy leśni na jednym z nagrań z fotopułapki, ujawnili moment wyrzucania i pozostawienia śmieci na terenie leśnym w gminie Gubin, przez kierującego busem.

- O pomoc w identyfikacji mężczyzny poprosili policjantów gubińskiego komisariatu — informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka.

Sprawą zajął się wspólny polsko-niemiecki zespół policyjny Gubin/Guben. Jeszcze tego samego dnia dotarli do właściciela pozostawionych rzeczy.

- Dbanie o środowisko naturalne to obowiązek każdego z nas. Nasze działania mają bowiem wpływ na to co przedostaje się do gleby, wody i powietrza, dlatego też nie będzie pobłażania dla osób, które tworzą dzikie wysypiska śmieci — dodaje kom. J. Kulka.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

16-latek uciekał przed policją w Lubuskiem. Pościg za BMW po ulicach Gubina. Zobacz film!