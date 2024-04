To ostatni moment na złożenie PIT za 2023 rok. Urzędy skarbowe w Lubuskiem będą czynne dłużej

Twój e-PIT ułatwia rozliczenie się z fiskusem

Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie PIT za 2023 rok. Najszybciej i najprościej zrobimy przez internet, to za pomocą usługi Twój e-PIT.

Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Na stronę można zalogować się profilem zaufanym, e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikacją mObywatel. T

Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi (trzeba podać kwoty z PIT za 2022 i dane dotyczące tegorocznych przychodów).

Więcej informacji dotyczących logowania się tą metodą znajduje się na stronie: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/logowanie-do-e-us/#da

Skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest najprostszym sposobem rozliczenia się z fiskusem. Nie trzeba mieć wiedzy, jak oblicza się podatek, ani co wpisywać w poszczególne rubryki. Większość formularza czeka wypełniona, a korekty czy ulgi wprowadza się bardzo prosto. Podatek do zapłacenia czy zwrotu oblicza się automatycznie.