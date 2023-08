Michael Douglas zamieszkał w Gorzowie. Będzie jeździł w Stali Gorzów

Przy tej historii aż trudno się nie uśmiechnąć. A związana ona jest z pochodzącym z Australii nowym zawodnikiem Stali Gorzów. Był on jednym z wyróżniających się żużlowców podczas organizowanego pod koniec lipca Speedway Ekstraliga Camp, czyli obozu dla utalentowanych zawodników z całego świata. 19-letni Michael West, bo o nim mowa, w dwudniowym turnieju rozgrywanym w Toruniu zajął drugie miejsce (lepszy od niego był tylko Bartłomiej Głogowski), a jego jazda przypadła do gustu trenerowi Stali Gorzów – Stanisławowi Chomskiemu.

Działacze Stali nie zasypiają gruszek w popiele, więc postanowili zakontraktować młodego Australijczyka. Chłopak przyjechał już do Gorzowa i gdy załatwiano z nim wszystkie sprawy administracyjne, okazało się, że jego pełne imię i nazwisko to… Michael Douglas West. Działacze aż nie mogli uwierzyć! Patrząc w dokumenty 19-latka trudno bowiem, by nie pomyśleli o popularnym amerykańskim aktorze, synu Kirka Douglasa i mężu Catheriny Zety-Johns.

Gdy się urodził, pielęgniarki go pokochały

– Gdy się urodziłem, pielęgniarki pokochały mnie za to, jak się nazywam – mówił z uśmiechem Michael Douglas West.

Dlaczego zdecydował się na podpisanie kontraktu ze Stalą Gorzów? – Ponieważ to najlepszy klub w Polsce – mówi nam młody Australijczyk. Rozmawiamy z nim chwilę po meczu ebut.pl Stali Gorzów z For Nature Solutions Apatorem Toruń. 19-latek oglądał to spotkanie z trybun. Pierwsze dni pobytu w Gorzowie spędza w hotelu, ale już lada moment będzie mieszkał na jednym z gorzowskich osiedli.

- Zostaję w Gorzowie do końca sezonu – mówi nam M. West.