Mieszkańcy wciąż pomagają Hani z Brzeźnicy. Akcja "Śpiewamy dla Hani" w Szczawnie

Przypomnijmy, że Hania Ziółek urodziła się w 2016 roku z obustronnym, wrodzonym odpływem pęchorzowo-moczowodowo-nerkowym piątego stopnia. Jest to stan, w którym dochodzi do cofania się moczu z pęcherza moczowego do moczowodów i nerek.

Dziewczynka przeszła już kilka operacji, ponadto zmaga się z deformacją palców u stóp oraz przykurczem mięśni. Została poddana zabiegowi sanacji jamy ustnej (usunięto jej wszystkie zęby). Jest pod opieką kilku specjalistów, często odwiedza m.in. Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Szczecinie czy Poznaniu.