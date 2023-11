Mieszkaniec Nowej Soli chciał zainwestować oszczędności, a zamiast zysku stracił ponad 33 tys. złotych

Dodała, że w ostatnim czasie w internecie są zamieszczane fałszywe ogłoszenia o możliwości szybkiego zysku poprzez różne inwestycje. Oszuści wykorzystują przy tym nazwy i loga znanych firm kusząc swe ofiary szybkim zarobkiem. Niestety, w tę pułapkę wpadł 66-latek.

Pokrzywdzony znalazł takie ogłoszenie, a umieszczony tam link przekierował go na stronę firmy. Następnym krokiem było podanie swoich danych, co uczynił. Po chwili skontaktował się z nim telefonicznie konsultant i zaproponował założenie konta do inwestowania.

Poprzez zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi, 66-latek umożliwił dostęp do swojego komputera. Mężczyzna - na rzecz rzekomych, intratnych inwestycji - wpłacił ponad 33 tys. zł, które zagarnęli oszuści.

Policjantka zaapelowała, by dokładnie czytać komunikaty przychodzące na telefon czy też te znajdujące się w internecie. Przestępcy tworzą bowiem strony łudząco podobne do witryn znanych firm.