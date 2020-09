Mieszkaniec Strzelec złowił potężnego karpia. – Dostał całusa i wrócił do wody! – śmieje się Przemysław Sydor

- Można powiedzieć, że to „powtórka z rozrywki” – mówi szczęśliwy Przemysław Sydor. - W zeszłym roku 20-kilogramowy okaz złowiłem dosłownie w ostatnich godzinach pobytu nad Rybnickim Morzem i w tym było podobnie. Już pakowaliśmy z kolegą sprzęt, ale wędki do ostatniej chwili były w wodzie. I miałem branie! – mówi Przemysław Sydor, gdy z nim rozmawiamy przed 17.00.

17-kilogramowy karp walczył 40 minut

Karpia złowił około 13.00. Gdy rozmawiamy, jest już w drodze do domu w Strzelcach. 11 dni spędził z kolegą nad tzw. Rybnickim Morzem, jak wędkarze nazywają położone na południu kraju jezioro Rybnik.

Szło kiepsko, właściwie nic nie złowiłem. Dopiero końcówka była świetna! – mówi Przemysław Sydor

- To była ostra walka – relacjonuje. - Jak wypłynąłem do ryby po braniu, to zza pleców przyszło gwałtowne załamanie pogody. Dosłownie po 150 m dopadła mnie tak potężna ulewa i tak silny wiatr, że przez 20 minut w ogóle nie mogłem ryby włożyć do podbieraka, cały czas woda mnie odpychała. Dopiero płynąc do tej piękności od tyłu i manewrując silnikiem, jakoś zdołałem dopiąć swego. Było naprawdę megaciężko, cała walka trwała dobrych 40 minut.