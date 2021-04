Mieszkanka Starego Kisielina: po zimie wywiozłam z chodnika taczkę piachu! Czy ktoś może zrobić u nas porządek? Miasto: cały czas sprzątamy

Szpital w Zielonej Górze: szczepienia idą pełną parą. Lecznica może szczepić dziennie nawet 500 osób! Nowy budynek w tym też pomoże?

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poinformował mieszkańców o procesie szczepień przeciwko COVID-19. Na co dzień dawki szczepionki mogą być podane w lecznicy nawet kilkuset osobom. Ale to nie jest wszystko. W ostatnim czasie przy oddziale zakaźnym pojawił się nowy budynek. Do czego będzie służył?