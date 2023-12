Miliony z miejskiej kasy płyną do Falubazu Zielona Góra. Będą wsparciem ekstraligowej drużyny

- Jak co roku miasto wspiera klub w tym trudnym dla niego okresie przygotowań do sezonu, kiedy potrzebne są środki, a nie ma jeszcze wpływów ze sprzedaży biletów – powiedział Janusz Kubicki. - Dlatego chcieliśmy, aby jak najszybciej pieniądze znalazły się na koncie klubu. Dwa i pół miliona złotych zostało przeznaczone na wsparcie klubu, na przygotowanie do rozgrywek. Miał to być prezent pod choinkę, zabrakło nam kilku dni, ale i tam myślę, że Zielona Góra będzie pod tym względem liderem, bo inne miasta są dopiero na etapie rozpisywania konkursów. My już go rozstrzygnęliśmy, dlatego klub może spać spokojnie i przygotowywać się do sezonu. To jest pomoc na sport zawodowy, ale jest też sport dzieci i młodzieży, dlatego w tym zakresie też będziemy wspierali klub.