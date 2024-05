Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek na Uniwersytecie Zielonogórskim. O czym dyskutowano z rektorami lubuskich uczelni? Mariusz Kapała Leszek Kalinowski

W 2005 roku w Polsce studiowało 2 miliony żaków, dziś to 1,3 mln osób. To jeden z powodów, by mniejsze uczelnie łączyły się i tworzyły federacje – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, który w piątek, 24 maja, gościł na Uniwersytecie Zielonogórskim