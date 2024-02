Młody diler w rękach policji. W mieszkaniu miał amfetaminę, marihuanę i silne leki

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Materiał zgromadzony przez policjantów był podstawą do skierowania wniosku o tymczasowe aresztowanie dwudziestodwulatka. Sąd przychylił się do tego wniosku orzekając areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy - dodaje podinspektor Małgorzata Barska.