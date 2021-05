Młodzi piłkarze TS Przylep znów pokazali charakter. Pokonali Śląsk Wrocław w Centralnej Lidze Juniorów U15!

Gospodarze od pierwszej minuty starali się narzucić swój styl gry i przejąć inicjatywę. Groźnie pod bramką rywali robiło się zwłaszcza wtedy, kiedy w okolicach pola karnego do piłki dochodził Błażej Chyszpolski. Ale Śląsk też miał swoje szanse . Na przykład w jednej akcji doszedł do dwóch dobrych sytuacji strzeleckich. Nie znalazł jednak sposobu na pokonanie Jakuba Dankowskiego, który w całym spotkaniu popisał się kilkoma kapitalnymi interwencjami.

Do przerwy było ciekawie, ale bezbramkowo. Losy meczu rozstrzygnęły się w drugiej połowie. Golem zapachniało już po rajdzie Oliwiera Iwanowicza prawą stroną, po którym TS Przylep oddał dwa potężne strzały - oba ofiarnie zablokowane przez rywali. Co się odwlecze... W 68 min, po kolejnej akcji prawym skrzydłem, piłka trafiła do Chyszpolskiego, który nie zmarnował okazji. Ależ pięknie chłopaki cieszyły się po tej bramce!