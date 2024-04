Młodzi sportowcy uczcili pamięć wielkiego mistrza Jerzego Klempela

Jerzy Klempel. Był jednym z najlepszych na świecie

Jerzy Klempel to wielka postać polskiego szczypiorniaka. Urodził się w 1953 roku, w leżącym dziś w województwie lubuskim (w powiecie świebodzińskim) Międzylesiu. Zmarł w 2004 roku we Wrocławiu. Był najskuteczniejszy zawodnikiem w historii polskiej reprezentacji w piłce ręcznej (około 1170 bramek). Uznawany jest za najwybitniejszego polskiego piłkarza ręcznego w dziejach i jednego z najwybitniejszych na świecie. Jako jedyny aż 18 razy wybierany był do składu „reprezentacji gwiazd” najważniejszych imprez. W 1976 roku zdobył brązowy medal olimpijski podczas igrzysk w Montrealu w 1976 roku, cztery lata później uczestniczył w igrzyskach w Moskwie. Zdobył też m.in. brązowy medal mistrzostw świata (1982). Był królem strzelców turnieju olimpijskiego w Moskwie (44 bramki) i mistrzostw świata w Danii (1978 - 47 bramek). Zaliczył 221 oficjalnych meczów w pierwszej reprezentacji Polski (236 spotkań, licząc ze meczami nieoficjalnymi). Trzykrotnie z rzędu był królem strzelców Bundesligi (1986 - 233 bramki, 1987 – 239, 1988 - 198). W sezonie 1986/1987 uzyskał najwyższą średnią bramkową na mecz w historii niemieckiej ligi (9,19). 4 czerwca 1983 roku, podczas meczu ligowego ustanowił swój najlepszy wynik w Bundeslidze, zdobywając 19 goli (16 z gry i 3 z rzutów karnych). Był to wtedy rekord tych rozgrywek, przetrwał aż 26 lat.