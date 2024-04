Sportowy weekend pełen emocji - od mistrzostw Europy po ligowe zmagania

WIOŚLARSTWO

Gorzowianie z różnymi wynikami w finałach B ME seniorów

Z różnym skutkiem zakończyła trójka wioślarzy AZS AWF Gorzów występy w mistrzostwach Europy w węgierskim Szeged. W nieolimpijskiej jedynce wagi lekkiej mężczyzn finał B wygrał Jakub Byczek - i to bardzo zdecydowanie, bo drugi na mecie Azer Ziya Mammadzada stracił do niego niemal 14 sekund. Gorzowianin został sklasyfikowany na 7. miejscu i jest zadowolony z debiutu w seniorskim czempionacie Starego Kontynentu. W finale B olimpijskiej konkurencji kobiecych dwójek bez sterniczki zupełnie nie powiodło się natomiast Weronice Kaźmierczak i Zuzannie Lesner. Gorzowianki przypłynęły na ostatnim, czwartym miejscu, z ponad 13-sekudnowa stratą do trzecich Francuzek. To oznacza 10. lokatę w mistrzostwach.