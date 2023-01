Młodzi waleczni z powiatu nowosolskiego. Świąteczny turniej w klubie GLADIATOR MMA cieszył się zainteresowaniem uczniów

Sport w powiecie nowosolskim. Turniej świąteczny w Nowym Miasteczku

W Nowym Miasteczku w szkolnym klubie GLADIATOR MMA odbył się turniej świąteczny. Młodzież rywalizowała w samoobronie do trzech punktów. Uczniowie walczyli w dwóch przedziałach wiekowych.

Do lat 10 mistrzem został Jakub Wierucki, drugie miejsce zajął Aleks Terlecki, a trzeci był Brajan Ochota.

W drugim przedziale wiekowym, do lat 15 mistrzem został Wiktor Świtliński, drugi - Antek Wawrzyńczyk, trzecie miejsce ex aequo zajęli Michał Szwaja i Oliwier Świtliński.

- Wyniki nie są ważne, ważne jest zdobyte doświadczenie, bo wróg czai się na zewnątrz, a nie pośród kolegów - podsumował trener sensei Tomasz Kuncik.

W zawodach udział wzięli uczniowie z Nowego Miasteczka, Przemkowa, Bytomia Odrzańskiego i Nowej Soli.

W organizacji wydarzenia pomagał Jacek Nowak, absolwent LO z Nowego Miasteczka i instruktor samoobrony.