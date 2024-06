Młodzież ze Stali i Falubazu jeździła w Krośnie. Jak jej poszło?

To nie były najlepsze zawody w wykonaniu młodych lubuskich żużlowców, którzy ścigają się na motocyklach o pojemności 250 cm3. W poniedziałek 3 czerwca trójka zawodników Stali Gorzów oraz dwóch żużlowców Falubazu Zielona Góra rywalizowała w Krośnie na Podkarpaciu. Żaden z nich – to pierwsza taka sytuacja w tym sezonie – nie zdołał jednak uplasować się na podium, ani nawet pojechać w finałowym wyścigu dla czterech najlepszych zawodników. Najbliżej tego byli Kewin Nycz ze Stali oraz Kacper Witrykus z Falubazu. Obaj zdobyli po siedem punktów, co dało im – odpowiednio – siódme i ósme miejsce w zawodach.