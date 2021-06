Moim zdaniem: Czasy się zmieniają - felieton Andrzeja Flügela

My to jesteśmy specami od zmiany nastrojów. Po fatalnej postawie zespołu w meczu ze Słowacją cały naród niemal się wściekł. Memy, wpisy internetowe, dywagacje przed kamerami o tym, jacy jesteśmy słabi i beznadziejni. Grzegorza Krychowiaka wysyłano na pokaz mody, a Paulo Sousie kazano wracać do Portugalii. Tak było przez pięć dni.