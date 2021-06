Tony Meier wraca do Zastalu Zielona Góra! A przecież w lipcu 2020 roku ogłosił, że... kończy karierę

W lipcu 2020 roku, mając podpisany kontrakt z Zastalem, niespodziewanie ogłosił, że... kończy karierę. Do Zielonej Góry wraca Tony Meier, który w sezonie 2019/2020 wraz z kolegami z zespołu sięgnął po tytuł mistrza Polski. Wtedy miał średnie: 10,6 punktu, 3,8 zbiórki i 2,5 asysty.

- Wraca do nas stary nowy zawodnik, którego wszyscy pokochaliśmy, czyli Tony Meier. Wraca do nas na roczny kontrakt - poinformował w poniedziałek (14 czerwca) Janusz Jasiński, właściciel klubu. - Myślę, że to bardzo dobry zawodnik na pozycję numer 4, wszyscy go pamiętamy, wysoki - 2,06, w czerwcu skończył 31 lat, doświadczony, ale grający nowoczesną koszykówkę, którą chcemy grać w tym roku, szybko biegający, szybko rzucający. W lipcu 2020 roku zakończył karierę. Teraz wraca do Zastalu Tony Meier był koszykarzem Zastalu w skróconym z powodu koronawirusa sezonie 2019/2020. Wraz z kolegami z zespołu sięgnął po tytuł mistrza Polski. W ekstraklasie wystąpił wtedy w 22 spotkaniach, w których uzyskał średnie: 10,6 punktu, 3,8 zbiórki i 2,5 asysty. Miał 69-procentową skuteczność rzutów za dwa i 40-procentową za trzy. Tymczasem w lipcu 2020 roku zawodnik, mając podpisany kontrakt z Zastalem, niespodziewanie poinformował, że... kończy karierę.

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej przedstawiciele klubu połączyli się z Tonym Meierem i dziennikarze mieli możliwość zadać koszykarzowi kilka pytań. Jakie to były pytania?

Tony Meier: Jestem podekscytowany rolą, którą mam pełnić w drużynie Kto zainicjował pomysł twojego powrotu do Zielonej Góry?

Zaczęło się od tego, że skontaktowałem się ze swoim agentem i zapytałem, czy po tym roku pojawią się jakiekolwiek propozycje dla mnie. Agent powiedział, że w Polsce być może coś się znajdzie. Wtedy do akcji wkroczył Zastal. Reszta to historia, wszystko zakończyło się sukcesem. Co się stało, że po decyzji o zakończeniu kariery jednak wracasz na parkiet? Rok bez koszykówki, który postanowiłem poświęcić rodzinie, nie był taki, jaki sobie wymarzyłem przed podjęciem tej decyzji. Ja i moja rodzina zatęskniliśmy za koszykówką jako sportem, za stylem życia w Europie i stwierdziliśmy, że dopóki jesteśmy młodzi, spróbujemy jeszcze raz odnaleźć się w tym świecie.

Czy przez ten rok robiłeś coś związanego z koszykówką?

Od początku roku, kiedy w mojej głowie zaczęły pojawiać się myśli o tym, że chciałbym wrócić na koszykarskie parkiety, wiedziałem, że pierwszym krokiem, który muszę zrobić, jest powrót do formy. Od stycznia cały czas trenuję, więc jestem dobrze przygotowany do sezonu. Tony Meier w barwach Zastalu Zielona Góra w ekstraklasie wystąpił w 22 spotkaniach, w których uzyskał średnie: 10,6 punktu, 3,8 zbiórki i 2,5 asysty Mariusz Kapała Czy miałeś już okazję rozmawiać z trenerem Oliverem Vidinem?

Tak, porozmawialiśmy również o sposobie, w jaki zespół ma grać w przyszłym sezonie. Jestem podekscytowany rolą, którą mam pełnić w drużynie. Nie mogę się doczekać przyjazdu do Zielonej Góry. Nie żałujesz, że jednak nie zostałeś na ten rok w Zastalu pod wodzą trenera Žana Tabaka?

W momencie, kiedy podejmowałem decyzję, byłem przekonany, że jest ona najlepsza dla mnie i dla mojej rodziny. Oczywiście, gdzieś tam pojawiały się wątpliwości, czy zrobiłem dobrze, bo widziałem, jak drużyna gra, jak radzi sobie w rozgrywkach w Polsce i w Rosji. Ale nie mogę żałować swojej decyzji, ponieważ w momencie, kiedy ją podejmowałem, robiłem dla rodziny wszystko, co najlepsze. Nie mogłem wiedzieć, co będzie dalej. Obejrzyj wideo: Podziękowania dla Zastalu w Zielonej Górze

Kiedy pojawisz się w Zielonej Górze?

Nie ustaliliśmy jeszcze dokładnej daty. Myślę, że to będzie na początku sierpnia, ale muszę o tym porozmawiać z władzami klubu i trenerem.

W minionym sezonie Zastal rozegrał 73 mecze. Jesteś gotowy na takie wyzwanie? Nie boję się tego wyzwania. Miałem okazję spróbować gry w lidze VTB i w lidze polskiej dwa sezony temu. Uważam, że jestem w stanie przygotować się tak, by poradzić sobie z tym wyzwaniem. Miałeś oferty z innych klubów?

Rozmawiałem z kilkoma klubami, ale żadna oferta nie mogła równać się tej z Zielonej Góry. Chodzi mi o to, żeby powrócić w znajome miejsce, w którym czułem się dobrze. Janusz Jasiński: Tony był z nami w najtrudniejszym momencie Z kolei Janusz Jasiński został zapytany, czy ufa Meierowi po tym, jak koszykarz niespodziewanie ogłosił zakończenie kariery, choć Zastal pokładał w nim olbrzymie nadzieje. - Myślę, że to, co działo się w tamtym roku, to jednak dla wielu była trauma. Tony został w Polsce przez bardzo trudny okres koronawirusa, wyjechał na początku maja. 1 kwietnia urodził mu się syn w naszym, zielonogórskim szpitalu. Tony przeżył covidowe szaleństwo, które tu było. Teraz zagrożenie już jest zminimalizowane - tłumaczył właściciel klubu.

- Agent zadzwonił i powiedział, że Tony tak nieśmiało się zgłasza. Potem rozmawiał z trenerem Tabakiem, trenerem Vidinem, no i Tony też zadzwonił do mnie. Chciał sprawdzić grunt, czy na pewno nie mamy do niego jakiejś urazy - zdradził Janusz Jasiński. - Ale w miłej rozmowie wszystko sobie wyjaśniliśmy. Imponowało mi to, że wtedy z żoną i dwojgiem dzieci był z nami w tym najtrudniejszym momencie. Gdy się rozstawaliśmy, byliśmy pewni, że do nas wróci. Wydaje mi się, że taki scenariusz jest fajny, bo pokazuje to, co najważniejsze.