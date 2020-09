Znamy już oficjalne składy, w jakich drużyny przystąpią do meczu. W drużynie Falubazu zadebiutuje, jako tzw. gość, Wiktor Kułakow, który zastąpi wpisanego do programu Antonio Lindbaecka. Rezerwowym zielonogórzan będzie Damian pawliczak. Z kolei w drużynie Stali po raz kolejny, także jako "gość", wystąpi Jack Holder (podobnie jak Kułakow na co dzień jest zawodnikiem I-ligowego Apatora Toruń). Rezerwowym w ekipie gorzowian będzie Kamil Pytlewski.