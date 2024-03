Bartosz Zmarzlik w memoriale Edwarda Jancarza szybki jak zajączek. Nie dogoniły go żużlowe charty

Ależ to było oczekiwanie, ależ to były korki! W sobotnie popołudnie, aby dostać się na stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie, gdzie został rozegrany XVIII memoriał tego wielkiego sportowca, trzeba było spędzić w samochodzie prawie godzinę. Tyle zajmował 2-kilometrowy dojazd z centrum miasta, spod katedry, do obiektu przy ul. Śląskiej. Ale kibice nie narzekali. Bo tak bardzo stęsknili się za speedway’em, że byli w stanie zaakceptować wszystkie niedogodności!

Zmarzlik dominował od początku

Bracia walczyli bez pardonu

Ciekawie zaczęła się druga runda – od braterskiego pojedynku Pawlickich . Piotr już na pierwszym wirażu odwiózł pod bandę Przemysława i pojechał po trzy punkty. A Przemek zaliczył drugą „śliwkę”. W VI biegu niespodzianki nie było. Choć Zmarzlik nie wygrał startu, to już na wyjściu z pierwszego łuku zostawił w tyle wszystkich rywali i minął „kreskę” z przewagą kilkudziesięciu metrów nad drugim Oskarem Fajferem . W wyścigach numer VII i VIII swoje aspiracje odegrania czołowych ról w memoriale zgłosili Dudek i Kacper Woryna . Obydwaj prowadzili od startu do mety, niezagrożeni przez konkurentów. Ale i tak po pierwszej serii startów komplet sześciu „oczek” miał na koncie tylko jeden zawodnik – panujący indywidualny mistrz świata z Kinic.

By nie było zbyt cukierkowo dla fanów „Staleczki”, w IX gonitwie Jack Holder pokazał plecy trzem gorzowianom: Vaculikowi, Woźniakowi i Oskarowi Paluchowi . A w następnym wyścigu doszło do pojedynku liderów – Zmarzlika i Dudka. Równo było tylko na pierwszym wirażu. Potem Bartek mógł się już oglądać za siebie i sprawdzać, jaką ma przewagę nad Patrykiem. W XI biegu wreszcie odżył Przemek Pawlicki, a w w XII drugą trójkę zaliczył jego brat „Peter”. Na czele stawki ani drgnęło. Zmarzlik miał już dziewięć punktów, więc wyprzedzał Dudka o dwa, a Vaculika i Piotra Pawlickiego – o trzy „oczka”.

Do końca ścigali się o miejsca w półfinałach

Finałowe wyścigi ze znakiem jakości

Stawką finału było 25 tys. zł nagrody i – w dalszej perspektywie – odcisk dłoni w gorzowskiej Alei Zwycięzców Memoriału Edwarda Jancarza. Nie mogło być inaczej – obydwie nagrody powędrowały do Zmarzlika, który przewodził stawce finalistów od startu do mety. Na drugim miejscu zawody ukończył niespodziewanie Woryna, który z niemałym trudem awansował do półfinału. A na trzecim stopniu podium stanął Piotr Pawlicki. Miejsca na „pudle” zabrakło dla Bewley’a. Taka to była polska, przedświąteczna gościnność na „Jancarzu”…