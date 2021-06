Morderstwo na ogródkach działkowych w Nowej Soli. Doszło do niego po kłótni dwóch młodych mężczyzn

Do zbrodni doszło na terenie ogródków działkowych w rejonie Alei Wolności. Policja potwierdza, że takie zdarzenie miało miejsce, jednak nie zdradza szczegółów. Więcej informacji udało się uzyskać w prokuraturze.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku, na sobotę. Na terenie ogródków działkowych doszło do kłótni pomiędzy dwoma młodymi mężczyznami. W jej wyniku doszło do morderstwa – mówi prokurator Zbigniew Fąfera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.