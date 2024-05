Motokrew 2024 w Żarach. W sobotę kolejna akcja żarskich motocyklistów. Będzie można oddać krew, nie zabraknie tradycyjnej parady

Motokrew to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz żarskich imprez. Akcję, już po raz piętnasty, organizuje klub Black Eagles MC Poland, a jej celem jest zachęcanie do oddawania krwi. W najbliższą sobotę, 11 maja krwiobus stanie w parku przy ulicy Czerwonego Krzyża w Żarach. Krew będą mogli oddawać nie tylko motocykliści, ale wszyscy chętni w godzinach od 9.00 do 15.00.