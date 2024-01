"Mówi, że jest ze spółdzielni i naprawia okna". Gorzowianka ostrzega przed oszustem

- Niech inne osoby uważają, żeby nie dać się naciągnąć – mówi nam pani Magdalena z Gorzowa. Prosi nas, by nagłośnić historię, jaka zdarzyła się jej mamie. Starsza pani mieszka na Manhattanie w bloku należącym do spółdzielni mieszkaniowej Górczyn. – Mama otworzyła drzwi jakiemuś mężczyźnie, który powiedział, że jest ze spółdzielni i że robi przegląd okien. Powiedział, że coś tam musi naprawić i skasował ją na ponad dwieście złotych. Dla niej to spore pieniądze – mówi nam gorzowianka.

Spółdzielnia informuje o wizytach

O sprawie w poniedziałek rozmawialiśmy z Marcinem Michalskim, wiceprezesem spółdzielni Górczyn.

- To na pewno nie była osoba, którą upoważnialibyśmy do napraw okien. Tym bardziej, że utrzymanie okien w mieszkaniach to sprawa lokatora. My zajmujemy się jedynie oknami w częściach wspólnych – mówi nam wiceprezes Górczyna. Dodaje, że spółdzielnia za każdym razem, gdy wysyła kogoś do domów mieszkańców, daje mu upoważnienie. – Każdy lokator, decydując się na wpuszczenie pracownika do swojego mieszkania, może poprosić o okazanie legitymacji i upoważnienia. A o tym, że ktoś od nas zapuka do mieszkania, informujemy z wyprzedzeniem na tablicach w klatkach. W tym roku zrobimy tak wówczas, gdy będziemy wymieniać podzielniki ciepła, które mają już ponad dziesięć lat – mówi M. Michalski.