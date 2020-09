Na lotnisku w Babimoście stanie specjalny namiot. Pasażerów wciąż przybywa. Port jest zielonym punktem na mapie Polski

W porcie lotniczym Zielona Góra w Babimoście stanie specjalny namiot z utwardzoną podłogą do wstępnych badań pasażerów, by zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych w dobie koronawirusa. A jak wynika z danych za pierwszy kwartał, chętnych do latania samolotami do stolicy i z powrotem nie brakuje.