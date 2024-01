Na lubuskich rzekach stan alarmowy w sześciu miejscach. Występują zjawiska lodowe. Czy rzeki mogą być groźne?

Coraz trudniejsza sytuacja na lubuskich rzekach. Stan alarmowy został już przekroczony w sześciu miejscach. W wielu punktach pomiarowych odnotowano stany ostrzegawcze. Służby wojewody lubuskiego zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację.

Sytuacja na lubuskich rzekach jest coraz trudniejsza. Rośnie poziom wody, a przez wysokie mrozy zaczynają się pojawiać zjawiska lodowe. Wartą płynie już śryż. Wysoka woda pokryła już w wielu miejscach rozlewiska, ale na razie nie zagraża ludziom. Rozlewa się tam, gdzie powinna.

Zebrał się Zespół Zarządzania Kryzysowego

Sytuacja na lubuskich rzekach jest na bieżąco monitorowana przez odpowiednie służby. We wtorek, 9 stycznia, wojewoda lubuski Marek Cebula zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano m. in. o trudnej sytuacji na lubuskich rzekach. Poinformowano, że sytuacja jest po kontrolą i na razie nie ma powodów do obaw.

Sytuacja trudna, ale bezpieczna i stabilna

Newralgicznym miejscem na mapie Lubuskiego jest m. in. Kostrzyn nad Odrą. Warta wpływa tutaj do Odry. Pierwsza z rzek osiągnęła tu stan alarmowy, druga ostrzegawczy. - Jeszcze nie czas na interwencję. Dla nas kluczowy jest poziom Odry. Póki Warta swobodnie może spływać do Odry, możemy spać spokojnie. Gorzej, jeśli poziom Odry przekracza poziom Warty. Z takim zjawiskiem nie mamy do czynienia i wciąż jest bezpieczny margines - podkreśla Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą. - Niemniej wiemy, co robić, gdyby sytuacja się pogorszyła. Wiemy, których miejsc i w jaki sposób bronić, mamy odpowiedni sprzęt, jesteśmy też w kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego - dodaje burmistrz.

Obradował Zespół Zarządzania Kryzysowego

Jeszcze we wtorek, gdy u wojewody obradował Zespół Zarządzania Kryzysowego, stany alarmowe w Lubuskiem były przekroczone w czterech miejscach. W czwartek już w sześciu (to stan na godzinę 10.30). Co ważne, opada poziom Odry i Warty. W kolejnych dniach prognozowane jest ocieplenie, więc można mieć nadzieję, że zagrożenie będzie stopniowo mijać.

Stany poszczególnych lubuskich rzek wyglądają następująco:

Odra: Nowa Sól - 4206cm (stan ostrzegawczy)

Cigacice - 411 cm (stan alarmowy)

Nietków - 422 cm (stan alarmowy)

Krosno Odrzańskie - 452 cm (stan ostrzegawczy)

Połęcko - 353 cm (stan alarmowy)

Słubice - 378 cm (stan ostrzegawczy)

Kostrzyn nad Odrą - 442 cm (stan ostrzegawczy) Warta: Skwierzyna - 336 cm (strefa stanów wysokich)

Santok - 398 cm (strefa stanów wysokich)

Gorzów Wlkp. - 372 cm (strefa stanów wysokich)

Świerkocin - 416 cm (strefa stanów wysokich)

Kostrzyn nad Odrą - 413 cm (stan alarmowy) Obra: Bledzew - 238 cm (stan alarmowy) Czerna Wielka: Żagań - 196 cm (stan alarmowy) Bóbr: Szprotawa - 176 cm (strefa stanów wysokich)

Żagań - 332 cm (strefa stanów wysokich)

Nowogród Bobrzański - 190 cm (strefa stanów wysokich)

