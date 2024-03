Na taki Dzień Kobiet warto było przyjechać! W Kalsku spotkały się pasjonatki różnych dziedzin| WIDEO, ZDJĘCIA

O doświadczeniach w tym, jak utrzymać spokój, równowagę i zdrowie czy pobudzić kobiecą energię i kreatywność mówiły zaproszone Lubuszanki. Same przekonały się o tym, jak to realizować i podzieliły się wiedzą.

– Bardzo mi się podoba. Bardzo ciekawe prelekcje. Człowiek słucha i się zastanawia nad sobą – przyznaje pani Wanda, która na spotkanie przyjechała z Przytoku. – Na jednym z wykładów można było dowiedzieć się o tym, że warto o siebie zawalczyć, trzeba czuć, że jest się najważniejszą. Ważne, żeby nie spychać siebie na dalszy plan i żeby nie stresować się tym, czego się nie zrobiło. A ja taka jestem, że ciągle mam do siebie pretensje, że tego, czy tamtego nie zrobiłam, albo cały czas myślę o tym, co było, a to nie jest dobre. To już było i się nie powtórzy. Trzeba zamknąć rozdział – podkreśla pani Wanda.