Na zakończenie 2023 w Żaganiu strajkowali pracownicy Kauflandu. To część ogólnopolskiego prostestu ostrzegawczego pracowników sieci

W żagańskim Kauflandzie protestowało przy wejściu do marketu ok. 25 osób. - Podczas otwarcia sklepu (w 2013 roku) załoga liczyła 90 osób - powiedzieli nam pracownicy (nazwiska do wiadomości redakcji). Teraz jest nas 41. To zbyt mało, żeby normalnie funkcjonować w pracy. Odeszliśmy z naszych stanowisk w sobotę 30 grudnia 2023 w godz. 12.00-14.00, w ramach strajku ostrzegawczego. Nie wszyscy odeszli, ponieważ menedżerowie i pracownicy na umowach próbnych obawiali się konsekwencji ze strony pracodawcy. Naszymi głównymi postulatami są: wzrost płacy zasadniczej, zwiększenie zatrudnienia na każdym markecie (obecnie coraz więcej obowiązków nakładanych jest na jedną osobę, co rodzi wiele frustracji i niezadowolenia wśród załogi oraz ze strony samych klientów. Nie ma czasu na wyłożenie cen, brakuje podstawowych produktów w półkach, po prostu nie ma kto tego systematycznie pilnować. Przepraszamy naszych klientów, dziękujemy za wyrozumiałość i zrozumienie. Sklep w pozostałych godzinach będzie czynny normalnie.