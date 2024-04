To będzie największy park handlowy w regionie! Kiedy zrobimy pierwsze zakupy w Silwanie?

Pierwsze marki dostały już klucze do lokali. Standard naszych powierzchni jest taki, że najemca sam opracowuje projekt aranżacji wnętrz, a następnie przystępuje do jego wykonania. To oznacza, że marki przejmują wynajęte powierzchnie i dostosowują je do własnych kryteriów - tłumaczy Przemysław Hrycan.