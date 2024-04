Radni przegłosowali. Przewodniczący straci prace

W myśl przepisów ustawy, każdy radny jest pod ochroną i pracodawca nie może zwolnić z pracy takiej osoby bez zgody rady. W przypadku Barczaka o zgodę zwrócił się pracodawca, czyli komenda OHP w Zielonej Górze.

Barczak już wcześniej argumentował, że chęć usunięcia go z pracy ma podłoże polityczne. Z kolei Adam Urbaniak z Platformy Obywatelskiej wskazywał podczas sesji, że są kontrowersje, dotyczące zatrudnienia Barczaka w OHP na stanowisku innym niż piastował do momentu zmiany władzy w Polsce i co za tym idzie, obsadzania jednostek podlegających ministerstwom.