Nadciągają burze z gradem. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia dla Lubuskiego

W piątek (30 czerwca) w województwie lubuskim mogą wystąpić burze z obfitymi opadami deszczu. Na taką niebezpieczną pogodę powinni szykować się mieszkańcy kilkunastu powiatów.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami może pojawić się również grad - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.