Nagle wyciągnął broń i zaczął strzelać do młodych ludzi. Przerażające sceny pod Żarami

Według informacji mężczyzna, który poruszał się samochodem marki peugeot miał strzelać do innego pojazdu z wiatrówki. Policjanci szybko przyjechali na miejsce. Zastali tam pokrzywdzonych, którzy wskazali, gdzie znajduje się pasażer peugeota, który miał ostrzelać ich samochód.

Wyciągnął broń i zaczął strzelać

- Wskazany mężczyzna to 33-latek mieszkaniec powiatu żarskiego. Został natychmiast zatrzymany. Funkcjonariusze do dalszych badań zabezpieczyli także pistolet pneumatyczny, który znaleźli nieopodal w zaroślach. Podejrzany przebadany został na zawartość alkoholu. Okazało się, że miał ponad 1,5 promila. Trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekiwał na dalsze czynności.

W toku prowadzonych działań funkcjonariusze ustalili, że podejrzany miał również uderzyć innego mężczyznę, który przyjechał na miejsce zdarzenia - podkreśla podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.